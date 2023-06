Päev börsil: kõik Baltikumi börsid lõpetasid punases

Mis veel toimus?

Euroopa börsid rohelised

Peamised Euroopa börsid on päeva jooksul plusspoolel püsinud, kuid varasemat tõusu on päeva jooksul tagasi antud. Regiooni laiapõhjaline Stoxx 600 indeks on kerkinud 0,35%, kuid Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kukkunud 0,30%.