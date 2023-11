Päev börsil: Nordecon suundus langusesse, SpaceX-i satteliidiäri haub plaani minna börsile

Mis veel toimus?

Mitmed lähedalt seisvad inimesed ütlesid Bloombergile, et Elon Muski kosmoseettevõte SpaceX-i sattelliidiäri Starlink plaanitakse hiljemalt 2024. aasta lõpuks viia börsile. Peamiselt selleks, et kasutada ära suurt nõudlust kosmoseside järele.

Tundmatuks jääda soovinud allikas andis mõista, et SpaceX liigutab hetkel satelliidiäri varasid eraldi tütarettevõttesse, et IPO jaoks end valmis sättida. Samas pole lõplikke otsuseid tehtud ja on võimalik, et SpaceX jätab äri ikkagi enda valdusesse. Samuti võib noteerimine edasi lükkuda 2025. aastasse.