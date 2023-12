Päev börsil: Baltic Horizon Fund suundus langusesse

Tallinna börsi põhinimekirja käive oli täna ligi 650 tuhat eurot. Kogu Balti börsil kõige suurema kauplemiskäibega väärtpaber oli Ignitis Grupe (781 635 eurot). Ka kõige enam tehinguid tehti Ignitis Grupega (931 tehingut). Tallinna börsil on täna oluliselt langenud Baltic Horizon Fund - 23 243-eurose käibe juures -3,03%.

Mis veel toimus?

Leedu reisifirma Novaturas Group andis teada, et alates tänasest on ettevõttel uus tegevjuht, Kristijonas Kaikaris. Firma jättis küll täpsustamata, mis oli juhi vahetuse ajendiks. Loe lähemalt.

Tesla fikseeris USA-s enam kui kahe miljoni sõiduki probleemid, sest USA liiklusohutuse regulaator tegi kindlaks, et Tesla autopiloodisüsteem ei enneta piisavalt valesti sõitmist. Loe lähemalt.

Netflix avalikustas olulise osa vaatajaandmeid, märkides esimest korda seda, kui palju kordi ja tunde platvormil olevaid sarju ja filme on vaadatud.

Netflixi on aastaid kritiseeritud läbipaistmatuse pärast, mis puudutab jälgijate vaatamisi. Tegemist oli ka ühe peamise põhjusega, miks Hollywoodi kirjutajad ja nätlejad sel aastal streikisid. Numbrid on olulised ka reklaamijatele, eriti kuna Netflixi reklaamidega toetatud platvorm on tohutult populaarseks saanud.