Päev börsil: Lagarde’i sõnavõtt tekitas turgudel võbelust

Lagarde’i poolt on see esimeseks signaaliks, et keskpank mõtleb intressilangetuste peale, kuid turud võtsid sõnumi pigem negatiivselt vastu. Seni on finantsturgudel prognoositud oluliselt kiiremat intressilangetust, nähes, et intressialandused võiksid pihta hakata juba kevadel ning oodates kokku kuute intressilangetust (1,5%). Paradoksaalselt vähendas Lagarde’i tänane esmane viide intressilangetuste poole liikumise kohta aga kauplejates mõnevõrra julgustunnet, et keskpank sedavõrd palju võiks tänavu intresse langetada.