SEB majandusprognoos: jalad on põhjas, kuid taastumist tänavu oodata pole

Kõigele vaatamata on majandusprognoose viimastel kuudel mõne komakoha võrra isegi paremaks muudetud. Selle peamine põhjus on taltuv inflatsioon ja ootus intressimäärade langusele. USA ja euroala väga erinev majanduslik käekäik tähendab seda, et Euroopas on sellele lootust juba järgmisel kuul, ameeriklased saavad väiksemaid laenumakseid tunda aga parimal juhul alles sügisel.

Eesti majandus on languses juba 2022. aasta algusest

Veidi on paranenud ka euroala ja Eesti peamiste kaubanduspartnerite väljavaade. SEB värske prognoosi kohaselt on 2024. aastal oodata euroalal 0,6% ja Rootsis 0,5% suurust majanduskasvu, 2025. aastal vastavalt 1,7% ja 2,8%. Taastumine on kiirem Lõuna-Euroopas ja teenindussektoris, millest Eesti eksportööridel on vähe kasu. Probleemiks on endiselt Rootsi ehitusturu madalseis ja Eesti peamise ekspordipartneri Soome majandus, mis tänavu täiendava 0,2% võrra kahaneb.

Eesti majandus on olnud languses alates 2022. aasta algusest saadik, mille tulemusena on sisemajanduse kogutoodang kahanenud kokku pea 7%. Samas on majanduslangus jäänud mõneti nähtamatuks, sest seda on aidanud maskeerida kiire inflatsioon. Nominaalselt ehk tavalistes eurodes mõõdetuna on majandus jätkanud kasvamist ja Eesti nominaalne SKP suurenes ka mullu pea 5%. Eesti tööhõive püsib ühena Euroopa kõige kõrgematest ja jätkunud on kiire palgakasv. Valdav enamus ettevõtetest on suutnud säilitada kasumlikkuse ja ehkki ajad on keerulisemad kui mõned aastad tagasi, tullakse olukorra hästi toime.

Ent kahjuks ei piisa elujärje paranemiseks ning siinse elatustaseme konvergeerumiseks Põhjamaadega vaid nominaalsest kasvust, majandus peab tõusma ka reaalselt. Õnneks peaks see aega kätte jõudma aasta teises pooles. Kesisemad numbrid aasta esimeses pooles annavad 2024. aasta keskmiseks tulemuseks küll endiselt 0,5% languse, ent juba järgmisel aastal on oodata tugevat, 3,5% suurust, majanduskasvu.

Majanduse taastumine jääb järgmisesse aastasse