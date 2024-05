Võlakirjahooaeg jätkub: Bigbank soovib investoritelt kaasata kuni 10 miljonit eurot

Bigbank kuulutas täna Eestis, Lätis ja Leedus välja uue võlakirjade avaliku pakkumise, mille maht on 3-10 miljonit eurot. Tänasest kuni 24. maini saavad investorid märkida Bigbanki 10-aastase tähtaja ning kvartaalsete intressimaksetega tagamata allutatud võlakirju, mille aastane intress on 7%. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot.