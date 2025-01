Elektrit säästev idufirma sai investoritelt särtsu juurde

„Gridio puhul köitis meid nende meeskonna tarkvarale fokuseeritud lähenemine ja see, kuidas neil on õnnestunud elektrituru jaoks olulist probleemi läbi elektriautode optimeerimise juba tänaseks skaleeritavalt lahendada,“ ütles Neokapitali juhatuse esimees Kristjan Petjärv.

Ettevõtte teatel on investeeringu eesmärk laiendada Gridio tegevust üle Euroopa, et pakkuda uuenduslikke lahendusi, mis aitavad kodumajapidamistel ja elektrimüüjatel efektiivsemalt elektrit kasutada, kulusid kokku hoida ning toetada stabiilsemat ja kestlikumat elektrivõrku. Gridio mobiilirakendust kasutab täna üle 30 tuhande inimese, kuid ettevõte loodab seda arvu järgmiseks aastaks neljakordistada.

„Tänaseks on Euroopas üle kümne miljoni elektriauto, mille omanikel on tihtipeale kodus oma päikesepaneelid ja järjest rohkem ka akud, kuid nende elektrikasutus on ebaoptimaalne – nii tarbijate kui ka võrgu seisukohalt,“ selgitas Gridio kaasasutaja ja tegevjuht Konrad Hanschmidt. Seetõttu on vajalik hajutatud energialahenduste parem koordineerimine. „Kuigi energiaturu volatiilsus tekitab pidevalt võimalusi, kuidas nende seadmetega raha võita, jäävad nii turu mehhaanika kui lahendused tavatarbijatele tihti liiga keeruliseks.“