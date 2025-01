Coca-Cola Plaza ja Postimaja müüakse maha

„Kavandatav müügiprotsess on osa Baltic Horizon Fondi strateegilisest suunast, mis peaks selgelt parandama fondi netorahavoo genereerimist ja looma stabiilse platvormi kasvuks tulevikus,“ ütles fondijuht Tarmo Karotam börsiteates. Lihtsustatult on eesmärgiks võlakoormuse vähendamine.

Sealhulgas on kavas müüa Postimaja ja CC Plaza kompleks Tallinnas. Fondi kirjelduse kohaselt on neis saavutatud 100% täitumus ning on valmistatud kompleksi ette järgmiseks elutsükliks. Objektil on potentsiaali edasiseks kinnisvaraarenduseks, mis aga ei ole fondi otsene põhifookus tulevikus. Viimase aruande kohaselt hindas Baltic Horizon Fund Postimaja väärtuseks 20,4 miljonit eurot ja Coca-Cola Plaza väärtuseks 13,1 miljonit eurot.