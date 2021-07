Praktikal käinud tudeng jagab, miks on oluline proovida valdkonna eri tahke

Parima praktikapakkuja juures praktikal käinud Sander tõstab esile praktika süsteemsust ja läbimõeldust. "Mulle meeldib, kui praktikakoht paneb suurt rõhku praktikantide koolitamisele ja arendamisele, mitte ei näe praktikante vaid tööjõuna. Oma praktikaaja jooksul sain ma kogeda väga palju, panna end proovile ning võtta järjest rohkem vastutust. Minu arvates on just toredad kolleegid, meeldiv töökeskkond ja ja saadav kogemus see, milles väljendub parima praktikakoha tiitel," räägib Sander.

"Praktikakohta valides tasub kindlasti mõelda ja varem uurida, millised võimalused ees ootavad. Mul on väga hea meel, et jõudsin praktikale kohta, kus iga päev toob midagi uut ja teistsugust."

Kõige põnevamad seigad on seotud ebaharilike olukordadega. "Meelde on jäänud olukord, kui Eestisse pidi saabuma ajakriitiline meditsiinisaadetis. Ootamatult jäi aga lend ära, kuid saadetis pidi sellegipoolest õigeks ajaks kohale jõudma. Otsisime koos saaja ja saatjaga kiiret lahendust ning saime saadetise järgmisele otselennule. Lennuki saabumise ajal oli Tallinnas juba eriauto valmis, mis viis ravimid kohe Tartusse, et need hommikul patsientidele manustada," kirjeldab Sander. "Sellised saadetised on äärmiselt haruldased, pakuvad närvikõdi ja muudavad praktika põnevamaks."