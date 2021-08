Nüüd saab Eestis ajutiselt rentida ka luksusautot. Kui palju selle eest välja peab käima?

Tallinna,Tartu ja Pärnu tänavad on täitnud minutihinnapõhiselt renditavate sõidukitega. Kui seni on saadaval olnud üksnes keskklassi autod, siis ELMO Rent tõi tänavatele ka preemiumklassi autod, mida on samuti võimalik rentida telefoniga minutikaupa.

“Analüüsime põhjalikult sõidukite kasutatavust ning pole kahtlustki, et nõudlus uhkemate autode järele on kasvutrendis. See tähendab, et auto omamisest loobunud luksust armastavaid liiklejad on järjest rohkem,” selgitast ettevõtte tegevjuht Julia Nekrassova.