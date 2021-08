Uuring: enamik eestlastest kasutab sularaha vähem kui sada eurot kuus

Ligi veerand (23%) eestlastest ütles sel kevadel, et nad ei teinud eelneval kuul ühtegi makset sularahas. Seda on ligi kaks korda enam kui Lätis (13%) ja Leedus (12%), selgus Swedbanki tellitud uuringust.

„Sularaha kasutamine on selgelt vähenemas ja tänu erinevatele makselahendutele suureneb ka nende inimeste hulk, kes enam üldse sularaha ei vaja. Meie arvates on see igati positiivne trend, sest suurendab nii turvalisust kui ka läbipaistvust majanduses," ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

„Vanemaealiste vähenevat huvi sularaha kasutamise vastu on väga positiivne näha. Kuna tegemist oli veebiküsitlusega, siis ilmselt olid osalenud eakad keskmisest veidi digipädevamad ja neil on oskused mugavate digitaalsete maksete kasutamiseks. Pensioniealiste inimeste digioskuste kasvatamine on ka meie kui panga jaoks väga oluline, sest see võimaldab neil oma rahaasjadega ümber käia oluliselt teadlikumalt ja turvalisemalt," lisas Ulla.