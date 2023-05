Päev börsil: Clevoni aktsia näitas korralikku tõusu, finantsjuhi lahkumine viis Wise'i aktsia langusesse

Täna on suurimat tõusu näidanud Vilniuse börsiindeks (+0,17%). See-eest Riia (-0,05%) ja Tallinna börs (-0,56%) mõlemid on näidanud langust. Tallinna börsi põhinimekirja käive jäi seekord alla miljoni. Balti börsil kõige enam kaubeldud väärtpaber oli Enefit Green (748 tehingut). Ka Enefiti kauplemiskäive oli kõige suurem (329 011 eurot).

Täna on suurt tõusu näidanud Leedu põllumajandusettevõte INVL Baltic Farmland (+9,22%). Eesti ettevõtetest on tõusnud ka Clevon(+3,71) ning Robus Grupp (+2,61). Täna Balti börsi suurim langeja on olnud ELMO Rent (-5,12%). Langejaid Tallinna börsil kokku on täna 27 aktsiat, viis neist on näidanud tõusu.