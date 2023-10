Päev börsil: Hamasi ja Iisraeli konflikt viis nafta hinna tõusule

Tänane Tallinna börsi põhinimekirja käive on ligi 712 tuhat eurot. Kogu Balti börsil kõige suurema kauplemisäibega väärtpaber oli Enefit Green (215 072 eurot). Enefit Greeniga tehti ka kõige enam tehinguid (659 tehingut). Tänase päeva suurim tõusja võrdlemisi tagasihoidliku kauplemiskäibe (7 086 eurot) juures on Clevon (+8,9%). Tõus võib olla mõjutatud eelmisel nädalal tehtud kahest pakkumisest, milles ühes pakub ettevõte võimalust, et Arno Kütile kuuluv Konna OÜ võõrandab 0,9-eurose aktsiahinnaga loobuda soovivate aktsionäride osakud.