Päev börsil: Tallinki tulemused viisid aktsia tõusule

Tallinna börsi põhinimekirja käive oli täna ligi 1,844 miljonit eurot. Suurima käibega väärtpaber kogu Balti börsil oli täna Tallink Grupp (856 717 eurot). Kõige rohkem tehinguid tehti ka Tallink Grupiga (1392 tehingut). Täna on Balti börsil arvestatava kauplemiskäibe juures tõusnud Tallink Grupp (+5,37%).

Samuti on tõusnud ka Infortar (+3,45%). Infortari lõpetas päeva kõige kõrgemal tasemel pärast IPO-t ja aktsia lõpetas päeva 27 euro juures. Mõlema aktsia puhul mängisid tõusmisel rolli Tallinki eelmise majandusaasta tulemused, kus selgus, et ettevõte maksab pärast kahte aastat dividendi .

Balti börsiindeksitest näitas tõusu nii Tallinn (+0,42) ja Riia (+0,77). Vilnius (-0,03%) on väikeses languses.

Mis veel toimus?

Nvidia aktsia hüppas pärast tulemuste avaldamist börsil kirjutamise hetkel 12%. USA tehnoloogiagigant teatas eelmise kvartali käibeks 22,1 miljardit dollarit. Aastases võrdluses on tõus olnud 265%.

Nvidia kiipe kasutavad mitmed ettevõtted nagu Microsoft ja Meta, et arendada suuri tehisintellekti mudeleid. Nvidia ei näita ka vaibumismärke. Näiteks eeldab ettevõte, et praeguse ehk esimese kvartali käive ulatub 24 miljardi dollarini, mis on kaugelt rohkem kui siiani prognoositakse.