Päev börsil: bitcoin alustas nädalat julge tõusuga

„Üheksa uue bitcoini-ETF-i sünniga kipub olema nii, et suured liikumised toimuvad pigem kauplemisnädala sees kui nädalavahetustel,“ selgitab krüptoplatvormi Nexo kaasasutaja. Investorid on juba ammu oodanud, et krüptovaluuta läheneks kõigi aegade tipule. 65 000-dollarilise taseme juures on ta hetkel ligi 6% madalamal 2021. aasta novembri rekordist 68,982.20 dollarit.