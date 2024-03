Elutähtsa teenuse osutajatel läheb välisinvesteeringute kaasamine keeruliseks

Eestis on juba mõnda aega kehtinud välisinvesteeringute usaldusväärsuse hindamise seadus (VUHS), mis näeb ette täiendava kontrolli Euroopa Liidu väliste investeeringute kaasamisel. Täiendavad nõuded kohalduvad, kui välisinvestor soovib osaleda Eesti julgeoleku või avaliku korraga seotud majandusvaldkonnas. Välisinvesteeringute usaldusväärsust tuleb hinnata ka juhul, kui investeeringu adressaat on elutähtsa teenuse osutaja, aga ka siis, kui tehing hõlmab üksnes selle osa (näiteks tehasehoonet). Seega toob elutähtsa teenuse osutajate nimekirja laienemine endaga kaasa olulise muutuse – laiendatud nimekiri tähendab, et rohkem sektoreid ja ettevõtteid allutatakse põhjalikumale kontrollile. Näiteks, kui praegu on välisinvestoril võimalik Eesti toiduainetööstusesse investeerida piiranguteta, tuleb seadusmuudatuse eelnõu jõustumisel välisinvestoril taotleda selleks teatud juhtudel tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) luba.