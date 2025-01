Hiinlaste uus tehisaru mudel pani USA tehnoloogiasektori aktsiad erakordselt palju kukkuma

Kui seni on tehisaruvaldkonda domineerinud USA firmad, siis Hiina firma uusimat mudelit R1 tasuks valdkonna tegijate hinnangul võtta tõsise konkurendina. Seda kinnitab ka näide, et DeepSeekist sai nädalavahetusel Apple’i rakendustepoes hetkel kõige populaarsem rakendus.

Nii näiteks sõnas tehnoloogiainvestor ning Donald Trumpi nõunik Marc Andressen sotsiaalmeediaplatvormil X, et DeepSeek R1 mudel on üks kõige hämmastavamaid ning muljetavaldamaid läbimurdeid, mida ta on näinud.