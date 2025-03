USA börsil oli üks viimaste aastate halvimaid päevi. Tesla aktsia kukkus 15%

S&P 500 indeks langes 2,7%, millest halvemaid päevi on viimase kahe aasta jooksul olnud vaid kaks. Tööstusindeks Dow Jonesi langus oli mõnevõrra leebem, kukkudes 2,1%. Suurematest indeksitest läks kõige kehvemini tehnoloogiaindeksil Nasdaq 100, mis ka on tavapäraselt kõige äkilisem. Indeks langes 3,8%, mis on halvim päev alates 2022. aasta oktoobrist ehk indeksisse kuuluvate firmade turuväärtus kahanes kokku üle triljoni dollari.

Üha enam on süvenenud ebakindlus USA majanduse osas ning selle osas, et ega sel aastal ei taba riiki majandussurutis. Kui tõenäosused on suurenenud, siis USA suuremad pangad seda baasstsenaariumiks hetkel siiski ei pea. JPMorgan Chase tõstis hiljuti majanduslanguse tõenäosusriski 30% pealt 40% peale. „Näeme olulist ohtu, et USA langeb sel aastal äärmuslike poliitikate tõttu majanduslangusesse,“ kirjutas panga peaökonomisti Bruce Kasmani juhitud meeskond olukorra kohta.