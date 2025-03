„Nagu meteoriit oleks Maale kukkunud.“ Kuus Eesti investorit jagavad, kas börsivärelus paneb neid tegutsema

Alates veebruari keskpaigast on USA börs tugevalt langenud, kuivõrd USA presidendi Donald Trumpi majanduspoliitika pakub rohkelt ebaselgust. Nii on USA börsietalon S&P 500 indeks langenud tipust ligi 9%, tehnoloogiaindeks Nasdaq 100 kukkunud aga üle 12%. Seega on esimene suurem indeks jõudnud turukorrektsiooni ehk langenud vähemalt 10% tipust. Iseenesest pole korrektsioonides mitte midagi ebatavalist, neid tuleb ette keskmiselt sisuliselt iga aasta ning on osa turu kõikumistest. „Nagu Trump ütles, et ta kavatseb hindu langetada, siis see on tal päris hästi õnnestunud,“ naljatles turundaja Priit Kallas.