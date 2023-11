Päev börsil: USA keskpanga uudiste ootuses, Saunum näitas langust

Tallinna börsi põhinimekirja käive ulatus ligi 859 tuhande euroni. Kõige suurema kauplemiskäibega väärtpaber oli Enefit Green (380 020 eurot). Kõige enam tehinguid tehti ka Enefit Greeniga (1 052 tehingut). 5722-eurose kauplemiskäibe juures näitas olulist langust Saunum Group, kes avaldas täna oktoobrikuised tulemused, tõdedes, et aprillis prognoositud käivet tänavu siiski ei saavutata. Samas prognoosib ettevõte, et kasumlikuks jõutakse praegusel ehk teisel poolaastal.

Mis veel toimus?

Mind häirib tihti see, kui fondijuht räägib turundustekstides ühtedest investeeringutest, aga fondide portfellide tegelikke andmeid vaadates ei paista need reklaamitud investeeringud üldse välja, kirjutab siinsele pensioniturule indeksfondid toonud Tuleva asutaja Tõnu Pekk. Loe lähemalt.

Kinnisvaraarendaja Hepsor teatas investoritele kolmanda kvartali - sealhulgas 9 kuu - tulemused, millest selgub, et ettevõtte müügitulu ja kasum on aasta taguse ajaga võrreldes mitmekordselt tõusnud. Loe lähemalt.

Wall Street on võrdlemisi enesekindel selles, et täna õhtul selguval Föderaalreservi kohtumisel jätab nõukogu intressimäära tõstmata. Kuid paljude sõnul on tegelik küsimus selles, kas USA keskpank on ühelpool tõstetega või ei.