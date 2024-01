Päev börsil: S&P 500 aktsiaindeks läheneb uuele rekordile

Mis veel toimus?

Et hõlbustada ettevõtte edasist kasvu Lätis ja välismaal, kaalub juhtiv kontorilahenduste haldaja, Läti ettevõte AS Hestio täiendavaid kapitali kaasamise võimalusi Nasdaq Riga alternatiivturul First North. Vaata pikemalt .

Euroopa ja USA

USA börsidel on Dow Jonesi aktsiaindeks langenud 0,10%, teisalt on Nasdaqi koondindeks kerkinud 0,40% ning S&P 500 tõus on 0,30%. Praegu on indeks üle oma kõigi aegade kõrgeima sulgemishinna (4796,56), mis tähendab, et kui ta säilitab selle tõusu kuni päeva lõpuni, siis püstitab S&P 500 aktsiaindeks uue rekordi.