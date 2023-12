Päev börsil: Infortar lõpetas päeva IPO hinna juures

Samuti mõjutas ka Fedi otsus, kes hoidis juba kolmandat kohtumist järjest intressimäärad paigal. Fedi esimees Jerome Powell ütles, et poliitikakujundajad keskenduvad nüüd sellele, millal vähendada laenukulusid, kui inflatsoon jätkab langust. Intressi jättis paigale ka Inglismaa keskpank ja Euroopa keskpank.

Euroopa börs on juba mitmendat päeva võrdlemisi rohelises, mille põhjuseks võib olla keskpanga positiivne väljavaade intressidele. Kõige rohkem on tõusnud Londoni börs indeks FTSE 100 (+1,47%). Hea tõus on ka Stoxx 600 (+1%).