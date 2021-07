Sarapuu märkiski, et ettevõtjad on igati valmis vaktsineerimisrallis kaasa lööma: "Huvi on olemas ja seda tuleb ära kasutada. Ei tasu peljata, et ettevõtjad ootavad riigilt vastuteenet. Seda hirmu ei ole, sest karjaimmuunsuseni jõudmine on meie kõigi ühine asi. Igat eestlast puudutaks koolide sulgemine või distantsõpe, mistõttu võiksidki ettevõtjad olla senisest enam kaasatud ning ka riik peab astuma samme, et see oleks võimalik."