Kogu tõde ettevõtlusmaastiku tähtedest. Selle aasta parimate inspireerivad lood

„Innovatsioon ei ole ainult tootmises, vaid ka igas protsessis ja osakonnas, et meie töö tulemusena oleks lihtsam ühiskonnal ja kergem loodusel,“ selgitab ettevõtte tootmis- ja tarneahela operatsioonide juht Angela Vaasa. „Kiire kohanemine ja tootmine on olnud võimalikud tänu sellele, et oma arendusprotsessides vaatame kümme aastat ette. Eesmärgiks on jälgida ja märgata trende ning vajadusi, mis on alles aktuaalseks muutumas.“

„Täna, kus kriisid ikka veel kestavad, on hea võtta hetk ja tõsta esile neid ettevõtteid, kelle tegevus, saavutused ning ettevõtlikkus väärivad nendes oludes tähelepanu ja tunnustust. Need on ettevõtlusmaastiku tähed, kelle lugu tuleb jagada ning kellelt on, mida õppida,“ kinnitas Luman.

„Ettevõtjaks olemine nõuab julgust, aktiivset meelt ja valmidust kiirelt reageerida – seda on eriti näidanud viimased aastad, mis on ettevõtjaid heidutanud erinevate raskustega. Muutlikus keskkonnas püsima jääda, tööd pakkuda ja majandust elavdada on iseenesest juba suur saavutus. Kiitust väärivad kõik ettevõtlikud inimesed,“ ütles kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman.

Samuti testib ettevõte tarkvara, mis aitab projekteerimisfaasis hoonete süsinikujalajälge arvutada, et seeläbi suunata kliente tegema teadlikult häid valikuid nii materjalide, ehitusmetoodika kui ka kütte- ja ventilatsiooniseadmete valikul. Siin on oluline roll nii nende eksportturgudel tegutsevatel kinnisvaralaenude väljastajatel kui ka lõppklientidel, kes annavad tagasisidet ja innustavad valitud teed jätkama.

Oma senisel teekonnal on tööstus läbinud põhjaliku õppeprotsessi, sest järjest olulisem on suunata ehitustegevust taastuvate ressursside suunas ja teha seda sellisel moel, et selle protsessi negatiivne keskkonnamõju oleks võimalikult väike. Selle eesmärk on vähendada nii transpordist tekkinud kui ka keskkonnale ja kogukondadele põhjustatud kahjusid, samuti luua võimalusi hooneid või nende komponente taaskasutada.

Timbeco on kodumaine puidust majade projekteerija, tootja ja ehitaja ning tegutseb juba 29 aastat. Turundusjuht Erki Muhu sõnul baseeruvad ettevõtte strateegia põhialused jätkusuutlikul tegutsemisel ja eesmärk on muuta ettevõtte tegevus viie aasta pärast süsinikuneutraalseks.

„Selliste arenduste eelduseks on tihe koostöö kliendiga, nende soovide mõistmine ning arusaamine probleemist ja vajadustest,“ räägib Vaasa. „Teeme igapäevaselt koostööd teadus- ja arendusasutustega üle terve maailma, et olla kursis viimaste lahendustega biotehnoloogia vallas ning tagada oma klientidele just neile sobivad parimad lahendused.“

Eelmisel aastal kasvasid ettevõtte investeeringud arendusosakonda ligi poole võrra ja firmal on üle 100 spetsiaalselt kliendi soovile loodud lahenduse, mis on arendatud kliendi vajadusest lähtuvalt.

„Investeerime oma Eesti tehasesse, et vastata klientide kasvavatele vajadustele ja kasvatada oma konkurentsieeliseid tehase tipptasemel sisseseadega. Meil on järgmiseks viieks aastaks selge plaan, mis sisaldab investeeringuid oma eesmärkide täitmiseks ning pidevat kontakti klientidega, et olla kursis nende vajadustega. See omakorda määrab meie investeeringute fookuse, et toetada kasvu,“ avaldab Incap Estonia juht Greg Grace.

Loe neist ja ka teistest nominentidest pikemalt siit.

Aasta pereettevõte – Arcwood by Peetri Puit OÜ

Puidutööstus Arcwood by Peetri Puit on Põlvamaa üks suuremaid ettevõtteid ja juhuse tahtel on sellest saanud Eestis üks pereettevõtte hea eeskuju ning suunanäitaja. Ettevõtte looja Peeter Peedomaa ja abikaasa Aime ei ole oma lapsi jõuga firma tegemistesse toonud, kuid loomulikku teed pidi on see ikkagi juhtunud.

„Kõik on tänaseks kaasatud ja annavad oma panuse ettevõtte igapäevasesse arengusse,“ ütleb Peedomaa, kes firma algusaegadel tegeles kõigega alates esimeste seadmete hankimisest ja paigaldamisest kuni toorme ostmise ja lõpptoodete müümise ning raamatupidamiseni. Abikaasa Aime, Peetri sõnul Arcwoodi süda, oli samuti algusest peale toeks ja tegevustega seotud ning praegu tegeleb ta logistika ja personaliga, kõiksugu haldamisega.

2011. aastal liitus isa loodud firmaga poeg Raido, kes juba koolipoisipõlvest peale vaatas, kuidas vanemad ettevõtet üles ehitasid. Niipea kui kool lõppes, tõi ta Arcwoodi uut energiat. Tema tegevusvaldkond on toormaterjali hanked ja eksporditurud. „Kuna me projekteerime, toodame ja paigaldame, siis tema koordineerida on ka montaaži korraldamine. Palju on temast abi tehnoloogiliste investeeringute eelanalüüsil,“ ütleb Peeter poja kohta.

Kõige värskem pereettevõtte liige on tütar Kristi, kes liitus selle aasta alguses. Arcwood on kasvanud juba nõnda suureks, et vaja on tegeleda ka turundusega. Tütar on enda hoolde võtnud just selle.

Peeter ei ole lapsi kuidagi eriliselt meelitanud, veel vähem sundinud või survestanud. Neil on lihtsalt endal ettevõtte tegemiste ja käekäigu vastu huvi olnud. Nad on firma käekäigule kaasa elanud, rasketel aegadel ka kaasa tundnud. Isa arvab, et Arcwood jäi neile lihtsalt hinge. Vähem oluline ei ole tema sõnul ka see, et tegemist on perspektiivika nišiga. See läheb väga hästi kokku noorte seas aina tähtsama kliimamuutuste teemaga.

Loe neist ja teistest kategooria nominentidest siit.